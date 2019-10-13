Kochmission im Kurszentrum BallenbergJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 7: Kochmission im Kurszentrum Ballenberg
16 Min.Folge vom 13.10.2019Ab 6
Torsten erhält dieses Mal keinen Anruf, sondern einen Brief. Dies ist der Auftakt zur Kochmission im Kurszentrum Ballenberg, gleich neben dem berühmten Freilichtmuseum. Dieses Zentrum bietet Kurse in fast verschwundenen oder sogar schon ausgestorbenen Handwerksberufen an. Da Kochen definitiv ein Handwerk ist, wird auch hier Handwerk vermittelt, nämlich dem Team des Zentrums.
