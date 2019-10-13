Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Kochmission im Kurszentrum Ballenberg

SAT.1Staffel 8Folge 7vom 13.10.2019
Kochmission im Kurszentrum Ballenberg

Kochmission im Kurszentrum BallenbergJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 7: Kochmission im Kurszentrum Ballenberg

16 Min.Folge vom 13.10.2019Ab 6

Torsten erhält dieses Mal keinen Anruf, sondern einen Brief. Dies ist der Auftakt zur Kochmission im Kurszentrum Ballenberg, gleich neben dem berühmten Freilichtmuseum. Dieses Zentrum bietet Kurse in fast verschwundenen oder sogar schon ausgestorbenen Handwerksberufen an. Da Kochen definitiv ein Handwerk ist, wird auch hier Handwerk vermittelt, nämlich dem Team des Zentrums.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen