Ein mutiger Kochansatz: Vergiss' das RezeptJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 4: Ein mutiger Kochansatz: Vergiss' das Rezept
16 Min.Folge vom 22.09.2019Ab 6
Dieses Mal geht's in eine Motorenfabrik. Dort führt eine Frau die Geschäfte und sie zeigt Torsten, was es heisst, wenn man karibische Wurzeln besitzt: Denn wer traut sich schon einem Spitzenkoch zu sagen: "Ach, vergiss' das Rezept". Das ist nicht die einzige Situation, die Torsten ins Stutzen bringt. Dieses Team hat es in sich und Torsten wird dieses Mal wirklich gefordert.
