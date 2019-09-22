Zum Inhalt springenBarrierefrei
KitchenCase

Ein mutiger Kochansatz: Vergiss' das Rezept

SAT.1Staffel 8Folge 4vom 22.09.2019
Ein mutiger Kochansatz: Vergiss' das Rezept

Folge 4: Ein mutiger Kochansatz: Vergiss' das Rezept

16 Min.Folge vom 22.09.2019Ab 6

Dieses Mal geht's in eine Motorenfabrik. Dort führt eine Frau die Geschäfte und sie zeigt Torsten, was es heisst, wenn man karibische Wurzeln besitzt: Denn wer traut sich schon einem Spitzenkoch zu sagen: "Ach, vergiss' das Rezept". Das ist nicht die einzige Situation, die Torsten ins Stutzen bringt. Dieses Team hat es in sich und Torsten wird dieses Mal wirklich gefordert.

