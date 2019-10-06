Kochen in der Aufdorfgarage in StäfäJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 6: Kochen in der Aufdorfgarage in Stäfä
16 Min.Folge vom 06.10.2019Ab 6
Kühlschrank leer, Restaurant gegenüber der Garage und trotzdem kein gesundes und schnelles Essen über Mittag. Das ruft Torsten und sein KitchenCase auf den Plan und er macht sich auf zur Aufdorfgarage in Stäfa am schönen Zürichsee. Dort trifft er auf ein Team, das Benzin im Blut hat und täglich an Motoren und Autos herumschraubt. Ob sie auch so geschickt mit den Werkzeugen für's Kochen umgehen?
