Kochen in der Aufdorfgarage in Stäfä

SAT.1Staffel 8Folge 6vom 06.10.2019
16 Min.Folge vom 06.10.2019Ab 6

Kühlschrank leer, Restaurant gegenüber der Garage und trotzdem kein gesundes und schnelles Essen über Mittag. Das ruft Torsten und sein KitchenCase auf den Plan und er macht sich auf zur Aufdorfgarage in Stäfa am schönen Zürichsee. Dort trifft er auf ein Team, das Benzin im Blut hat und täglich an Motoren und Autos herumschraubt. Ob sie auch so geschickt mit den Werkzeugen für's Kochen umgehen?

SAT.1
