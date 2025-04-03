Die aufgelesene PatientinJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 108: Die aufgelesene Patientin
45 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Eine Patientin wurde mit Hämatomen und einem blutenden Ohr in die Notaufnahme gebracht. Sie behauptet, sie hatte einen Fahrradunfall, doch den Medizinern ist schnell klar: Das ist nicht die Wahrheit. Am Ende bestätigt sich ein schrecklicher Verdacht. - Eine junge Volleyballspielerin hat sich beim Training so stark verletzt, dass sie ein halbes Jahr keinen Sport machen darf. Die Patientin rastet unverhältnismäßig aus und bricht schließlich weinend zusammen ...
