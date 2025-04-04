Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 110vom 04.04.2025
45 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12

Eine verletzte Japanerin stellt die Ärzte vor eine Herausforderung, denn sie spricht weder Deutsch noch Englisch. Ihr Begleiter ist auch keine große Hilfe. Wie schaffen es die Ärzte, ihr zu helfen? - Eine Teenagerin zeigt noch keine Anzeichen der Pubertät. Können die Mediziner herausfinden warum sich ihr Körper nicht weiterentwickelt? - In einer Notoperation kann der Arm eines verunglückten Mountainbikers gerettet werden. Doch nach der OP kann er seine Beine nicht mehr bewegen.

