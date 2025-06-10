Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhochzeit mit Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 124
Folge 124: Traumhochzeit mit Folgen

66 Min.Ab 12

Von der Hochzeitsfeier an Bord eines Rheindampfers wird der seekranke Bräutigam in die Klinik gebracht, doch die Ärzte glauben nicht, dass das schwankende Schiff allein schuld an seinem Zustand ist. Und: Ein junger Amateur klagt bei seinem Besuch in der Heimat über schreckliche Bauchschmerzen. Hat der Mann sich bei einer Erste-Hilfe Maßnahme mit dem gefährlichen Hepatitis-Virus angesteckt?

