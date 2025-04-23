Klinik am Südring
Folge 136: Buntes Allerlei
44 Min.Ab 12
Alle Versuche ein Kind zu bekommen blieben ohne Erfolg. Stattdessen klagt die Patientin über starke Schmerzen im Bauch. Hängt ihr unerfüllter Kinderwunsch mit einer Krankheit zusammen? - Ein Brand in einem Pfadfinderzeltlager führt zu mehreren verletzten Jugendlichen. Doch wie kam es zum Feuer? - Das Opfer einer Prügelei auf dem Schulweg kommt mit einem geschwollenen Gesicht in die Klinik. Der vermeintliche Schläger streitet ab, seinen Freund geschlagen zu haben.
