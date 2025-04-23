Klinik am Südring
Folge 151: Lebensverlängernde Maßnahmen
45 Min.Ab 12
Nach einem mysteriösen Longboarding-Unfall wird eine junge Frau in die Notaufnahme gebracht. Ihr Mutter ist schockiert, denn neuerdings unternimmt ihre Tochter ständig solch waghalsigen Aktionen. - Ein verzweifelter Vater bringt seine Tochter mit hohem Fieber in die Klinik. Die Suche nach der Ursache wird ein Wettlauf gegen Zeit. Können die Ärzte das Mädchen retten? - Ein Briefträger stürzt während der Arbeit eine Treppe hinunter und verletzt sich schwer an der Schulter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick