Klinik am Südring
Folge 157: Alles Müll, oder was?
44 Min.Ab 12
Ein Mann stürmt auf der Suche nach seiner Frau in die Notaufnahme. Sie wurde offenbar Opfer eines Unfalls, bei dem ein PKW und ein Müllwagen kollidiert sind - dabei hat sie gar keinen Führerschein! Hat sie den Unfall etwa verursacht? Und: Auf einer Geburtstagsfeier kommt es zu einem unangenehmen Zusammenstoß, weil ein kleines Mädchen einen geistigen Aussetzer hatte. Ihre Mutter befürchtet, sie könnte unter Asperger leiden. Doch die Ärzte vermuten etwas anderes.
