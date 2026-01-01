Klinik am Südring
Folge 166: Maler Malheur
44 Min.Ab 12
Ein verletzter Maler stellt die Ärzte vor ein Rätsel, denn seine Verletzungen passen nicht zusammen. Können die Ärzte herausfinden, was dem Maler passiert ist? - Mit heftigen Unterleibsschmerzen wird eine Frau in die Klinik gebracht. Während der Behandlung stoßen die Ärzte auf Narben einer früheren Operation. Was hat die Frau ihnen verschwiegen? - Ein junger Vater leidet unter heftigen Kopfschmerzen. Liegt es nur an der Doppelbelastung als Vater und Ernährer der Familie?
