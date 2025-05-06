Klinik am Südring
Folge 173: Der Schreikaufswagen
45 Min.Ab 12
Ein Junge schleppt sich mit Nasenbluten in die Klinik, nachdem er beim Einkaufen hingefallen ist. Als Grund für den Sturz gibt der Junge an, dass seine Beine schlapp gemacht haben. - Eine Tennisspielerin hat während des Spiels einen Ball in den Bauch bekommen. Allerdings gibt sie an, dass sie bereits vorher Bauchschmerzen hatte. Als sich ihr Zustand im Krankenhaus verschlimmert, stehen die Ärzte vor einem Rätsel.
