Klinik am Südring
Folge 176: Fatale Heimlichtuereien
Folge vom 07.05.2025
Ein sportlicher Familienvater verliert die Kontrolle über seinen Körper. In Beinen und Unterleib verbreitet sich ein Taubheitsgefühl. Steckt eine schwere Verletzung dahinter? - Nach einem gefährlichen Sturz wird eine junge Frau aus dem künstlichen Koma zurückgeholt. Offenbar litt sie an unerklärlichen Atembeschwerden. Wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens? - Ein kleiner Junge kehrt mit seinen Großeltern aus dem Urlaub zurück und muss sofort einer Notoperation unterzogen werden.
