SAT.1Staffel 1Folge 193
45 Min.Ab 12

Ein Mann hat sich auf einem Speed-Trip eine böse Verletzung zugezogen. Auch seine Begleiterin scheint high zu sein; bei ihr findet der Arzt sogar Anzeichen längerfristigen Drogenkonsums. Die entsetzte Frau bestreitet, jemals Drogen genommen zu haben. Doch wieso sprechen selbst die Laborwerte gegen sie? - Eine junge Frau, die ein blaues Auge und Nasenbluten aufweist, wird zusammen mit ihrem Kind von ihren Nachbarn in die Notaufnahme gebracht. Hat ihr Mann sie so zugerichtet?

