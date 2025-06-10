Ein gefährlicher EnergieschubJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 193: Ein gefährlicher Energieschub
45 Min.Ab 12
Ein Mann hat sich auf einem Speed-Trip eine böse Verletzung zugezogen. Auch seine Begleiterin scheint high zu sein; bei ihr findet der Arzt sogar Anzeichen längerfristigen Drogenkonsums. Die entsetzte Frau bestreitet, jemals Drogen genommen zu haben. Doch wieso sprechen selbst die Laborwerte gegen sie? - Eine junge Frau, die ein blaues Auge und Nasenbluten aufweist, wird zusammen mit ihrem Kind von ihren Nachbarn in die Notaufnahme gebracht. Hat ihr Mann sie so zugerichtet?
