Klinik am Südring
Folge 199: Feuer unterm Hintern
43 Min.Ab 12
Mehrere schwerverletzte Unfallopfer werden in die Klinik am Südring eingeliefert. Darunter ist auch die Unfallfahrerin, die nun von einem der Opfer beschuldigt wird, den Unfall absichtlich verursacht zu haben. Was steckt tatsächlich hinter dem Unglück? - Eine junge Frau bringt ihren Freund mit einem heftigen Geschwür am Hals in die Notaufnahme. Angeblich hat sie bereits eine Made aus der Wunde gezogen. Welche Infektion hat sich der Mann zugezogen?
