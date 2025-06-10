Klinik am Südring
Folge 200: Atemlos durch den Tag
45 Min.Ab 12
Ein kleines Mädchen wird ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist sehr schlecht, doch die Ursache ist unklar. Plötzlich bricht auch noch ihr Vater zusammen ... - In der Notaufnahme wird ein kleiner, bewusstloser Junge mit einem Herzfehler behandelt. Ein Biss an der Hand des Jungen bringt einen anderen lebensgefährlichen Verdacht. - Und: Eine Schwangere kommt in die Klinik am Südring. Sie hat rote Pusteln am Körper und der Arzt vermutet Windpocken!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick