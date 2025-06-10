Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Gib mir ein Juckrufezeichen

SAT.1Staffel 1Folge 225
Folge 225: Gib mir ein Juckrufezeichen

23 Min.Ab 12

Die Ärzte haben es gleich mit einem ganzen Cheerleader-Team zu tun. Einem Mädchen geht es so schlecht, dass es wenig später in Lebensgefahr schwebt. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als auch die anderen Cheerleader dieselben Symptome zeigen. - Nach der Nierenspende für seinen kranken Sohn erleidet der Vater einen Herzstillstand. Als die Ärzte nach der Ursache der Komplikation suchen, finden sie heraus, dass der Spender ihnen etwas verschwiegen hat.

SAT.1
