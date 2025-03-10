Klinik am Südring
Folge 54: Wespennest
44 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12
Zwei Brüder in der Notaufnahme. Der eine von Wespen zerstochen, der andere mit angeschwollenem Gesicht ... - Ein Sushi-Lieferant mit heftigem Juckreiz. Als auch noch extreme Bauchschmerzen und Übelkeit auftreten, ist Eile geboten. - Eine Schwangere fällt die Treppe runter und verknackst sich dabei die Hand. Als die Frau in der Klinik zudem über stechende Kopfschmerzen und Gleichgewichtsstörungen klagt, kommt dem Arzt ein besorgniserregender Verdacht.
