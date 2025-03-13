Klinik am Südring
Folge 55: Falsche Mülltrennung
44 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Ein Junge wurde von einem Müllfahrer in seinem Wagen gefunden und gerettet. Doch der Zustand des Kindes verschlechtert sich zunehmend. Bei den Untersuchungen stößt das Klinikpersonal auf eine schockierende Erklärung für die Symptome! - Ein Mann hat schmerzende Hämatome an seinem Penis. Die Ursache hierfür führt die Ärzte immer weiter in ein psychisches Problem des verheirateten Mannes. Können sie ihm helfen?
