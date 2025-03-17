Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Volles Rohr

SAT.1Staffel 1Folge 73vom 17.03.2025
Volles Rohr

Volles RohrJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 73: Volles Rohr

45 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

Ein verstopfter Abfluss sorgt für schwere Verätzungen. Wie es zu dem Unfall mit den Reinigungsmitteln kam, und ob der Patientin geholfen werden kann, bleibt abzuwarten. - Ein Schüler hat häufig Nasenbluten. Was ist der Grund dafür? Eine ernstzunehmende Erkrankung oder doch nur eine harmlosere Ursache? - Eine junge Frau ist vom Laufband gefallen und hat sich eine triefende Schürfwunde zugezogen. Nach einer Ultraschalluntersuchung spitzt sich ihr Zustand unerwartet zu.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen