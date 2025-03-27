Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Gefährliche Böller

SAT.1Staffel 1Folge 86vom 27.03.2025
Gefährliche Böller

Gefährliche BöllerJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 86: Gefährliche Böller

44 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Eine Lehrerin bringt ihren Schüler und dessen Bruder in die Notaufnahme. Der Junge hat schwere Verbrennungen, doch leider verraten die Brüder nicht, was passiert ist. - Einer jungen Mutter rutscht in der Klinik ihr Baby aus der Hand. Die Mutter sorgt sich um das Kind, doch dem Arzt fällt vor allem eine ungesunde Schonhaltung bei der Mutter auf. Die Diagnose, die der Arzt daraufhin stellt, lässt die Mutter vor ganz anderen Ängsten stehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen