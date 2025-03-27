Heidewitzka, Herr KapitänJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 89: Heidewitzka, Herr Kapitän
45 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Nach einem Bootsunfall wird ein Schwerverletzter in die Klinik eingeliefert. Während der Untersuchung erfahren die Ärzte, dass der Mann nicht allein in seinem Boot war. Treibt noch ein Verletzter im Fluss? - Eine 42-Jährige verträgt zunehmend keine Nahrung mehr. Können die Ärzte herausfinden, was ihr fehlt? - Ein Mädchen kommt mit Verdacht auf Blinddarmentzündung in die Klinik. Die Untersuchung ergibt eine Diagnose, die das Leben der Teenagerin für immer verändern wird.
