Klinik am Südring
Folge 210: Abgestürzt
23 Min.Ab 12
Eine zweifache Mutter wird in die Klinik eingeliefert. Sie spielt ihre Beschwerden herunter, doch dann bekommt sie nachts plötzlich starkes Nasenbluten und Hitzewallungen. - Mitten in der Nacht wird das Klinikpersonal von feierwütigen Besuchern überrascht, die einer Patientin zum Geburtstag gratulieren möchten. Der behandelnde Arzt macht eine absolute Ausnahme und erlaubt ihnen eine kurze Gratulation. Doch plötzlich fällt die Patientin regungslos zu Boden ...
