SAT.1Staffel 4Folge 147vom 22.12.2020
44 Min.Folge vom 22.12.2020Ab 12

Eigentlich will ein Möbelbauer nur seinen Kollegen in die Klinik bringen, doch er wird selbst zum Patienten. Warum stehen am Ende seine Beziehung und sein Job auf dem Spiel? - Bei einem Fernsehabend hat sich ein Mädchen am Kopf verletzt. Doch warum kann sich die Kleine nicht daran erinnern? - Eine angehende Braut kommt mit Gelenkschmerzen in die Klinik und will sogar ihre Hochzeit verschieben. Dann bricht sie mit Bauchschmerzen zusammen ...

