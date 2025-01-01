Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Marie im Kampf gegen ihr Schicksal

SAT.1Staffel 4Folge 175
Marie im Kampf gegen ihr Schicksal

Marie im Kampf gegen ihr SchicksalJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 175: Marie im Kampf gegen ihr Schicksal

45 Min.Ab 12

Ein Kindermädchen erleidet einen Kreislaufkollaps. Doch vor allem in der Familie ihrer Brötchengeber ist kaum etwas so, wie es scheint. - Will ein werdender Vater wirklich nicht bei der Geburt dabei sein, wie seine Lebensgefährtin behauptet? - Eine junge Frau hat ihren Termin auf der Orthopädie zur Untersuchung ihres Nackens fast vergessen. Warum und womit hat die Patientin so viel Stress?

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

