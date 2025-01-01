Klinik am Südring
Folge 161: Fassadenkünstler
45 Min.Ab 12
Beim Sprayen verunglückt eine junge Frau. Der Grund, warum sie zur Spraydose gegriffen hat, löst bei den Ärzten Entsetzen und Wut aus. - Beim Ausliefern von Blumen bricht eine Frau zusammen. Als ein Mann ihr helfen will, weist sie ihn rabiat zurück ... - Nicht nur das Verletzungsmuster einer Patientin stellt die Mediziner vor ein Rätsel. Auch aus der Patientin selbst werden sie nicht schlau. Wieso freut sie sich nicht, dass sie Oma wird?
