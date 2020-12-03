Klinik am Südring
Folge 176: Weniger ist weniger
44 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12
Die Brustkrebsvorsorge einer Patientin entwickelt sich in eine unerwartete Richtung, als ihrer Enkelin plötzlich ein Unglück passiert. - Durch seine Erektionsprobleme zweifelt ein Patient an sich selbst. Wie kann ihm nur geholfen werden? - Eine junge Frau befürchtet, trotz doppelter Verhütung, schwanger zu sein. Zusätzlich plagt sie ein anderes Problem, das mit ihrem Partner zu tun hat ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick