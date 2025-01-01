Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schlimmer als gedacht

SAT.1Staffel 4Folge 173
Schlimmer als gedacht

Schlimmer als gedachtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 173: Schlimmer als gedacht

45 Min.Ab 12

Auf dem Weg in die Klinik wird eine Mutter, die dort ihre Tochter abholen will, selber zum Notfall. Die Ärzte können nur hoffen, dass der Krankenwagen die Patientin noch rechtzeitig erreicht. - Ein Teenager mit Hitzschlag wird in der Klinik überwacht. Als seine Freundin ihn besucht, wird klar, dass der Hitzschlag bei weitem nicht sein größtes Problem ist. - Sturz im Schrebergarten! Was steckt hinter den Verletzungen eines Mannes und hat sein Nachbar etwas damit zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen