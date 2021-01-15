Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Geplatzte Träume

SAT.1Staffel 4Folge 180vom 15.01.2021
Geplatzte Träume

Klinik am Südring

Folge 180: Geplatzte Träume

44 Min.Folge vom 15.01.2021Ab 12

Eine Frau will sich nach einem Autounfall nicht am Oberkörper untersuchen lassen. Was hat sie da zu verheimlichen? - Ein kleiner Junge mit ADHS benimmt sich neuerdings anders als sonst. Hat er sein Ritalin nicht mehr eingenommen oder was ist los? - Eine Anwaltsgehilfin hat sich schwere Schnittverletzungen zugezogen. Doch die Geschichte zum Unfallhergang wirft bem Klinikpersonal Fragen auf. Stammen die Verletzungen wirklich von der Arbeit in der Kanzlei?

