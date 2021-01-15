Klinik am Südring
Folge 180: Geplatzte Träume
44 Min.Folge vom 15.01.2021Ab 12
Eine Frau will sich nach einem Autounfall nicht am Oberkörper untersuchen lassen. Was hat sie da zu verheimlichen? - Ein kleiner Junge mit ADHS benimmt sich neuerdings anders als sonst. Hat er sein Ritalin nicht mehr eingenommen oder was ist los? - Eine Anwaltsgehilfin hat sich schwere Schnittverletzungen zugezogen. Doch die Geschichte zum Unfallhergang wirft bem Klinikpersonal Fragen auf. Stammen die Verletzungen wirklich von der Arbeit in der Kanzlei?
