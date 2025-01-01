Klinik am Südring
Folge 169: Mein Samen gehört mir
45 Min.Ab 12
Eine Frau kommt wegen ihres Kinderwunsches in die gynäkologische Sprechstunde. Dann weigert sich ihr Freund unerwartet, ein Spermiogramm machen zu lassen. - Durch seine Naivität riskiert ein junger Mann nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seine Beziehung. - Ein Patient kommt in eine prekäre Situation: Er kriegt seine Penispumpe nicht mehr ab. Seine Freundin ist geschockt. Warum braucht er die überhaupt?
