Klinik am Südring
Folge 177: Amors Nagel
45 Min.Ab 12
Eine Frau wurde von ihrem Nachbarn mit einer Nagelpistole in den Rücken geschossen! Zwischen den beiden herrscht schon länger Streit - war es etwa Absicht? - Einer zweifachen Mutter muss vielleicht die Gebärmutter entfernt werden! Doch sie will mit ihrem jungen Freund unbedingt noch ein weiteres Kind haben. - Ein Maler kommt nach einem Sturz in die Klinik. Schnell stellt sich heraus: Das Gerüst wurde offenbar absichtlich manipuliert!
