Klinik am Südring
Folge 162: Gejagt
45 Min.Ab 12
Ein verletzter Kellner ist überzeugt, dass er ein Geheimagent ist und verfolgt wird. Seine Schwester leidet unter Schizophrenie - hat er die Krankheit auch? - Ein kleines Mädchen hat schlimme Gesichtsverletzungen, die in Verbindung mit einem gewissen "Hermann" stehen. Was hat das zu bedeuten? - Weil bei einer Kindergärtnerin Flüssigkeit aus den Brüsten austritt, vermutet der Arzt eine Schwangerschaft. Doch die junge Frau hat sich gerade getrennt!
