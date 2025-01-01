Klinik am Südring
Folge 153: Hammerharter Unfall
45 Min.Ab 12
Nach einem Kirmesunfall fällt der Blutdruck eines Schaustellers rapide ab. Für die Ärzte beginnt ein verzweifelter Kampf um sein Leben ... - Nach dem Essen bleibt einer jungen Frau regelmäßig das Herz stehen! Mit einem tierischen Helfer kommen die Ärzte ihrem Leiden auf die Spur. - Nach einem Unfall versuchen die Ärzte vergeblich, den Vater des Unfallopfers zu erreichen - später machen sie einen sehr ungewöhnlichen Befund!
