Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
landuf, landab

Der Geissenpeter vom Tessin und ein Ökohotel im Maggiatal

SAT.1Staffel 6Folge 10vom 01.09.2021
Der Geissenpeter vom Tessin und ein Ökohotel im Maggiatal

Der Geissenpeter vom Tessin und ein Ökohotel im Maggiatal Jetzt kostenlos streamen

landuf, landab

Folge 10: Der Geissenpeter vom Tessin und ein Ökohotel im Maggiatal

16 Min.Folge vom 01.09.2021Ab 12

"landuf, landab" - Schweizer Sommergeschichten. Eine Entdeckungsreise quer durch die Schweiz. Typisches oder Ungewöhnliches sowie inspirierende Begegnungen versprechen eine spannende Erlebnisreise. Diese Woche sind wir im Maggiatal (TI) unterwegs. Mit dabei: ein Ökohotel, eine Marmorschule sowie der Geissenpeter vom Tessin mit seinen schwarzen Freigeistern.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

landuf, landab
SAT.1
landuf, landab

landuf, landab

Alle 10 Staffeln und Folgen