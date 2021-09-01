Der Geissenpeter vom Tessin und ein Ökohotel im Maggiatal Jetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 10: Der Geissenpeter vom Tessin und ein Ökohotel im Maggiatal
16 Min.Folge vom 01.09.2021Ab 12
"landuf, landab" - Schweizer Sommergeschichten. Eine Entdeckungsreise quer durch die Schweiz. Typisches oder Ungewöhnliches sowie inspirierende Begegnungen versprechen eine spannende Erlebnisreise. Diese Woche sind wir im Maggiatal (TI) unterwegs. Mit dabei: ein Ökohotel, eine Marmorschule sowie der Geissenpeter vom Tessin mit seinen schwarzen Freigeistern.
