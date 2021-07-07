Neugierige Vierbeiner in der Region Willisau Jetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 2: Neugierige Vierbeiner in der Region Willisau
16 Min.Folge vom 07.07.2021Ab 12
"landuf, landab" - Schweizer Sommergeschichten. Eine Entdeckungsreise quer durch die Schweiz. Typisches oder Ungewöhnliches sowie inspirierende Begegnungen versprechen eine spannende Erlebnisreise. Diese Woche sind wir in der Region Willisau (LU) unterwegs. Mit dabei: 148 neugierige Vierbeiner, Vereins-Originale sowie ein junger Mann, der alte Traditionen wieder zum Leben erweckt.
