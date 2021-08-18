Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 8vom 18.08.2021
Folge 8: Wilde Gestalten-Bastler im Lötschental

16 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 12

"landuf, landab" - Schweizer Sommergeschichten. Eine Entdeckungsreise quer durch die Schweiz. Typisches oder Ungewöhnliches sowie inspirierende Begegnungen versprechen eine spannende Erlebnisreise. Diese Woche sind wir im Lötschental (VS) unterwegs. Mit dabei: wilde Gestalten-Bastler, ein Seilbahn-Team im Einsatz bei einer Übungsabseilaktion sowie eine Bauernfamilie mit Eringer Kühen.

SAT.1
