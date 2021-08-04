Ein Pferdealtersheim und eine Bauernfamilie im Emmental Jetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 6: Ein Pferdealtersheim und eine Bauernfamilie im Emmental
16 Min.Folge vom 04.08.2021Ab 12
"landuf, landab" - Schweizer Sommergeschichten. Eine Entdeckungsreise quer durch die Schweiz. Typisches oder Ungewöhnliches sowie inspirierende Begegnungen versprechen eine spannende Erlebnisreise. Diese Woche sind wir im Emmental (BE) unterwegs. Mit dabei: eine Emmentaler Bauernfamilie, ein Pferdealtersheim, ein Team mit einer alten Wurfsportart sowie eine junge Frau, die das Handwerk vom Hufschmied ausübt.
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