Kühe und Fleckenhäuser im Simmental

SAT.1Staffel 6Folge 9vom 25.08.2021
Folge 9: Kühe und Fleckenhäuser im Simmental

16 Min.Folge vom 25.08.2021Ab 12

"landuf, landab" - Schweizer Sommergeschichten. Eine Entdeckungsreise quer durch die Schweiz. Typisches oder Ungewöhnliches sowie inspirierende Begegnungen versprechen eine spannende Erlebnisreise. Diese Woche sind wir im Simmental (BE) unterwegs. Mit dabei: Simmentaler Kühe und eine junge Bäuerin, eine Kräuterfrau, die Miss Lenk sowie ein Zimmermann und seine traditionellen Simmentaler Fleckenhäuser.

