SAT.1Staffel 6Folge 5vom 28.07.2021
Folge 5: Kamele und Rehkitzretter im Thurgau am Bodensee

16 Min.Folge vom 28.07.2021Ab 12

"landuf, landab" - Schweizer Sommergeschichten. Eine Entdeckungsreise quer durch die Schweiz. Typisches oder Ungewöhnliches sowie inspirierende Begegnungen versprechen eine spannende Erlebnisreise. Diese Woche sind wir im Thurgau am Bodensee (TG) unterwegs. Mit dabei: 12 Kamele, Rehkitzretter mit Drohnen, eine Familie mit 250 Hochstammbäumen sowie ein Bootsbauer, der noch von Hand Schiffe herstellt.

SAT.1
