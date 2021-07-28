Kamele und Rehkitzretter im Thurgau am BodenseeJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 5: Kamele und Rehkitzretter im Thurgau am Bodensee
16 Min.Folge vom 28.07.2021Ab 12
"landuf, landab" - Schweizer Sommergeschichten. Eine Entdeckungsreise quer durch die Schweiz. Typisches oder Ungewöhnliches sowie inspirierende Begegnungen versprechen eine spannende Erlebnisreise. Diese Woche sind wir im Thurgau am Bodensee (TG) unterwegs. Mit dabei: 12 Kamele, Rehkitzretter mit Drohnen, eine Familie mit 250 Hochstammbäumen sowie ein Bootsbauer, der noch von Hand Schiffe herstellt.
