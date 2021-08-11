Herdenschutz-Hunde und Bären in Arosa LenzerheideJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 7: Herdenschutz-Hunde und Bären in Arosa Lenzerheide
16 Min.Folge vom 11.08.2021Ab 12
"landuf, landab" - Schweizer Sommergeschichten. Eine Entdeckungsreise quer durch die Schweiz. Typisches oder Ungewöhnliches sowie inspirierende Begegnungen versprechen eine spannende Erlebnisreise. Diese Woche sind wir in Arosa Lenzerheide (GR) unterwegs. Mit dabei: ein Züchter von Herdenschutz-Hunden, ein Trockenfleisch-Spezialist, ein paar Bären sowie der Schlittenbauer aus Sri Lanka.
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