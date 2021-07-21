Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
landuf, landab

Wasserbüffel und Absinth-Brennerei im Val de Travers

SAT.1Staffel 6Folge 4vom 21.07.2021
Wasserbüffel und Absinth-Brennerei im Val de Travers

Wasserbüffel und Absinth-Brennerei im Val de TraversJetzt kostenlos streamen

landuf, landab

Folge 4: Wasserbüffel und Absinth-Brennerei im Val de Travers

16 Min.Folge vom 21.07.2021Ab 12

"landuf, landab" - Schweizer Sommergeschichten. Eine Entdeckungsreise quer durch die Schweiz. Typisches oder Ungewöhnliches sowie inspirierende Begegnungen versprechen eine spannende Erlebnisreise. Diese Woche sind wir im Val de Travers (NE) unterwegs. Mit dabei: 350 Wasserbüffel, ein junger Uhrenmacher sowie ein Absinth-Brenner, der uns ins Geheimnis der "Grünen Fee" einweiht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

landuf, landab
SAT.1
landuf, landab

landuf, landab

Alle 10 Staffeln und Folgen