Wasserbüffel und Absinth-Brennerei im Val de Travers
landuf, landab
Folge 4: Wasserbüffel und Absinth-Brennerei im Val de Travers
16 Min.Folge vom 21.07.2021Ab 12
"landuf, landab" - Schweizer Sommergeschichten. Eine Entdeckungsreise quer durch die Schweiz. Typisches oder Ungewöhnliches sowie inspirierende Begegnungen versprechen eine spannende Erlebnisreise. Diese Woche sind wir im Val de Travers (NE) unterwegs. Mit dabei: 350 Wasserbüffel, ein junger Uhrenmacher sowie ein Absinth-Brenner, der uns ins Geheimnis der "Grünen Fee" einweiht.
