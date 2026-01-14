Zum Inhalt springenBarrierefrei
Musik im Blut

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
Folge 19: Musik im Blut

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Yanna und Melchior üben Trompete und Tuba für das große Musikfest. Auch die Violinsky's, bekannte Musiker, werden erwartet. Doch die Violinskys werden von den Pazinsky's überfallen. Aber sie können ihre Geigen mit einem Tauschhandel retten: die Pazinskys's nehmen dafür magische Butterbohnen. Aber nicht für lange: Dirty Rat greift selbst zu und stiehlt die Geigen. Jedoch finden die 3 Pazinksy's die Geigen wiederum und wollen damit ihr Glück als Trio versuchen. Lapitch kann die Geigen rechtzeitig an sich bringen und den Violinskys zurückgeben. Endlich kann das Konzert beginnen. Für Lapitch und Co. ist der Tag bereits zu Ende, sie verschlafen das Konzert.

Studio 100 Kids
