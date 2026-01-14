Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 9: Die Ballonfahrt
Melchior hat eine "Schuhherstellungsmaschine" erfunden. Lisa hat nach wenigen Sekunden ein neues Paar Schuhe, aus eigenartigem Gel. Plötzlich landet ein Heißluftballon mitten auf dem Marktplatz. Melchior, Yanna, Lapitch & Co. wollen ihn zurückbringen. Doch der Ballon ist eine Falle von Dirty Rat - der Ballon ist so präpariert, daß eine Landung nahezu unmöglich wird. Melchior macht sich mit Lisa und Lapitch sowie Pico auf den Weg bzw. in die Luft. Yanna und Brewster bleiben zurück und bewachen die Maschine. Kaum ist das Team in der Luft, macht sich Dirty Rat an die Arbeit, er wird jedoch von Lapitch und Co aus der Luft beobachtet. Als das Team zu Hilfe kommen will, bemerken sie, daß sie selbst in der Klemme stecken, da sie nicht landen können. Doch mittels "Bombeneinsatz" können sie fürs erste Dirty Rat vom Diebstahl abhalten. Jedoch ist bei der Verteidigung der Maschine folgendes passiert: sie läuft auf Hochtouren und produziert das Schuhgel in rauhen Mengen. Alles droht darin zu ertrinken. Doch dank der Magic Boots kann Lapitch den Ballon landen und seine Freunde retten. Nur Dirty Rat hat aufs falsche Pferd gesetzt. Er flieht mit dem Ballon, doch wird er eine harte Landung haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick