Eine geniale Erfindung

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 20vom 14.01.2026
Folge 20: Eine geniale Erfindung

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Ein friedvoller Tag wird gestört durch laute Zeter und Mordio-Rufe aus der Werkstatt von Melchior- er hat sich den Fuß verletzt. Zur gleichen Zeit sitzt Lisa in einer Kutsche, mit Melvin als Kutscher, und wartet auf Melchior und Lapitch. Yanna schenkt Lisa eine goldene Pfeife für den Fall, daß sie verloren geht. Endlich kommen die Beiden, aber Melchior kann nicht mitfahren, da er nur humpeln kann. Er vertraut seine neue Erfindung Lapitch an, die auf einem Wettbewerb vorgestellt werden soll. Die Freunde machen sich auf den Weg, unbemerkt begleitet von Dirty Rat, der die Erfindung stiehlt um den Preis für sich zu gewinnen. Jedoch handelt es sich um eine "Dieb-Fang-Maschine", die bei Dirty Rat erstmalig ihre Wirkung zeigt. Damit ist der erste Preis für Melchior gerettet.

