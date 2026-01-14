Ein märchenhaftes AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 7: Ein märchenhaftes Abenteuer
Lisa liest gerade das Märchen von Cinderella, als es an der Werkstatttür klopft. Sie traut ihren Augen nicht: Cinderella steht vor ihr. Es stellt sich heraus, daß es sich um die Enkelin der Märchen-Cinderella handelt. Doch auch diese Cinderella hat einen Prinz und einen gläsernen Schuh. Doch dieser ist in tausend Stücke zerbrochen und der Prinz kann nur diejenige heiraten die den Schuh besitzt. Da Lapitch keine Glasschuhe machen kann, bringt Lisa C. zu Mr. Blower, der die Kunst des Glasblasens beherrscht. Inzwischen treffen Lapitch und der Prinz zusammen, der wiederum seinerseits auf der Suche nach Mr. Blower ist, da er dort seine Braut vermutet. Mr. Blower fertigt den Schuh an, doch bevor er ihn an C. geben kann, stiehlt Dirty Rat den Schuh. im Auftrag der bösen Prinzessin Enid: denn wer den Schuh hat, darf den Prinzen heiraten. Zu Pferd verfolgen nun zwei Teams Dirty Rat, ohne voneinander zu wissen. Cinderella und Lisa, sowie Lapitch und der Prinz, begleitet von Brewster und Pazinskys Erst als alle versehentlich im Schloßgraben landen, erkennen sie sich und ihr gemeinsames Ziel. Doch es ist fast zu spät: Prinz R. muß Enid heiraten, da sie den Schuh besitzt. Aber dank Cinderellas Fecht-Einsatz kommt es doch noch zu einem Happy End für alle. Alle ? Nein, Dirty Rat hat allenfalls ein "heißes" Ende dank Prinzessin Enid.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick