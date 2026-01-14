Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 4: Die Schuhkönigin
Lapitch und Co kommen in ein Land in dem die Shoe Queen regiert. Alle Untertanen sind barfuß und müssen Schuh-Steuern in Form von Schuhen an die Königin zahlen. Dirty Rat ist in die Königin verliebt und möchte sie mit den Magic Boots beeindrucken. Lapitch, Pico, Brewster suchen die Königin auf um mit ihr zu reden, während Lisa und Blurbal die mittlerweile verloren gegangenen Magic Boots suchen. Als sie sie gefunden haben, machen sie sich auf zum Schloß um Lapitch zu helfen. Sie finden sie schlafend vor, da sie von der Königin eingeschläfert wurden, um in Ruhe nach den Magic Boots zu suchen. Sie werden entdeckt und durch das Schloss gejagt. Am Ende sind sie in einer Sackgasse und die Königin kann die Magic Boots anziehen, nicht ohne vorher Dirty Rat in den steinigen See geschickt zu haben. Die Magic Boots allerdings befördern sie direkt in den gleichen See. Sie gelobt Besserung und die Schuhsteuern aufzuheben, wenn man sie nur wieder aus dem steinigen See herausläßt
