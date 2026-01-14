Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 5: Die Entführung
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Der Bürgermeister beauftragt Lapitch 6 Paar Schuhe anzufertigen. Gleichzeitig heckt Dirty Rat einen Plan aus, Lapitch zu hypnotisieren, damit er Melchior entführen kann. Der hypnotisierte Lapitch entwickelt unter Hypnose einen außerordentlichen Putztrieb. Mittlerweile wurde Melchior von den Pazinskys "entführt" und zu Dirty Rat gebracht. Dort soll er Magic Boots herstellen, statt dessen läßt er die Schuhe von den Pazinskys anfertigen. Als die Schuhe fertig sind, können Lapitch +Co Melchior aus den Klauen Dirty Rat's befreien.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick