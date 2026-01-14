Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lapitch, der kleine Schuhmacher

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Folge 3: Über Stock und Stein

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Melchior (The Great Shoemaker) veranstaltet ein Rennen und dem Gewinner winkt eine Erfindung von Melchior. Dirty Rat glaubt, daß man mit dieser Erfindung Gold machen kann und schickt Melvin ins Rennen um es zu gewinnen. Er vertauscht die Richtungspfeile und lockt Lapitch und Lisa in den Wald, in dem sie von einem wilden Eber attackiert werden. Sie überlisten den Eber, während Melvin auf dem richtigen Weg ins Ziel ist. Melvin gewinnt das Rennen und die Erfindung bzw. Dirty Rat. Zu seiner Enttäuschung muss er feststellen, daß es ein Pizza Ofen ist. Doch schon bald erkennt Dirty Rat , daß auch eine Pizzeria eine Goldgrube sein kann.

