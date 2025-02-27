Lenßen hilft
Folge 103: Ghostrider
23 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Lore Hörnlein (37) wendet sich verzweifelt an Team Lenßen: Ihr Traum von der Selbstständigkeit als mobile Friseurin droht zu platzen! Ex-Chef Maurice Reinbold (50) schuldet ihr das letzte Gehalt und zeigt sie auch noch an, nachdem ihr Auto angeblich von selbst losfuhr und ihn verletzte. Team Lenßen findet heraus: Der Wagen wurde gehackt! Wer steckt dahinter und warum? Ingo kämpft um Lores Unschuld, ihren Führerschein und die Chance, endlich ihren Traum zu verwirklichen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick