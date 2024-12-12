Lenßen hilft
Folge 3: Hörsturz
23 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Die Krankenpflegerin Anja Braun wendet sich in Sorge an Rechtsanwalt Ingo Lenßen: Das gesamte Ersparte ihrer Mutter Marianne ist plötzlich weg und die Rentnerin verhält sich immer seltsamer. Steckt eine beginnende Demenz dahinter? Die 71-Jährige behauptet, das Geld ihrem Enkel Lukas gegeben zu haben. Doch Lukas streitet alles ab - er habe seine Oma nie um Geld gebeten. Jetzt liegt es an Team Lenßen herauszufinden, was wirklich passiert ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick