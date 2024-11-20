Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Daddy Cool

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 20.11.2024
Daddy Cool

Lenßen hilft

Folge 9: Daddy Cool

23 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12

Die junge Mutter Laura Konietzka wendet sich fassungslos an Ingo Lenßen: Ihre Schwiegermutter und Vermieterin Silvia hat sie plötzlich vor die Tür gesetzt, während Ehemann Markus und Baby Luca bleiben dürfen. Silvia Konietzka macht ihre Schwiegertochter für die unerklärlichen Stimmungsschwankungen ihres Sohnes verantwortlich. Ist Laura wirklich die Ursache für die Probleme? Team Lenßen versucht sensibel herauszufinden, was wirklich hinter dem familiären Drama steckt.

